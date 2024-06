Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenleri büyük başarı sağladı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Berna Yüner'in Danışman (Senior), Dr. Öğr. Üyesi Behiye Dağdeviren Ertaş'ın yardımcı yürütücü (Junior) olduğu, Ufuk Avrupa Küme 2 - HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11 çağrısına yapılan “Visionary roadmaps: Crafting an Inclusive and Participatory European Democracy with Youth and Communities (Youth for Europe / YOUROPE)” isimli proje Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Yaklaşık 4 milyon Euro bütçeli projenin 213 bin Euro’luk kısmı üniversite tarafından kullanılacak.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazanan önemli projeden dolayı üniversite öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.