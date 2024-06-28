Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, İç Anadolu'nun ekonomik potansiyelini büyük ölçüde artırmayı hedefliyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bölgenin tam kapasiteye ulaşması durumunda İç Anadolu'nun çekim merkezi haline geleceğini belirtti. Organize sanayi bölgesinde yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanırken, toplamda 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi sırasında başlattığı yerel kalkınma hamlesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, birçok firma için fabrika yatırımı yapma fırsatı sunuyor. Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede kurulan ve 33 firmanın yatırım anlaşmalarını tamamladığı OSB, savunma sanayi, gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj ve makine sanayi gibi çeşitli sektörlerde üretim yapacak.

Şu anda faaliyete geçen 2 firma, 199 kişilik istihdam sağlarken, 14 firma inşaat aşamasında ve 17 firma ise ÇED ve inşaat ruhsat işlemlerini sürdürmektedir. Organize sanayi bölgesi, 2 bin 500 dönüm daha eklenerek ikinci etabını tamamladığında toplamda 3 bin 600 dönümlük alana sahip olacak ve böylece Yozgat'ın en büyük organize sanayi bölgesi olacak.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "Organize sanayi bölgemiz, Boğazlıyan'ı bir sanayi merkezi haline getirecek ve ilçemizi ticaret şehri yapacak. Ayrıca, yakın gelecekte organize sanayi bölgemizin yanında bir serbest bölge kurarak cazibesini artıracağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında 2024 yılında organize sanayi bölgesine 100 megavatlık enerji indirme istasyonunun inşaatına başlanacağını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği içinde kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri, kreş, sağlık ocağı, itfaiye merkezi ve idari bina gibi ek tesislerin tamamlanacağını da belirtti.