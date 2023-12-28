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Yılbaşı öncesinde, benzin ve mazot fiyatlarına uygulanacak olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı için tarih belli oldu. 2024'ün ilk günlerinde, 3 Ocak Çarşamba günü, mazot ve benzine en az 2,75 TL'lik bir ÖTV zammı yapılacak. Şehirdeki depoların erken doldurulması konusunda uyarılar yapılıyor.

Yeni yılın başlamasına sayılı günler kala, benzin ve mazot fiyatlarına yapılacak zammın tarihi resmiyet kazandı. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 2,75 TL'lik bir ÖTV artışı gerçekleşecek. Bu gelişme, sürücülere ve depo sahiplerine ek mali yük getirecek.

Hükümetin aldığı karara göre, 3 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan bu zammın, akaryakıt tüketicilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Vatandaşlara, depolarını şimdiden doldurarak ekonomik tedbir almaları öneriliyor.

Haber kaynakları, zammın en az 2,75 TL olacağını belirtirken, bu durumun benzin ve mazot fiyatlarını artırarak günlük hayatı etkilemesi bekleniyor. Yozgatlı sürücüler ve işletme sahipleri, bu ek maliyetle başa çıkabilmek için alternatif yakıt ve enerji çözümlerini değerlendirmeye yönlendiriliyor.