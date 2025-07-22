81 ilde toplam 324 yatırım konusuna öncelik veren Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının ilk çağrısı yayınlandı. Yozgat için toplamda 4 yatırım konusu belirlendi. Belirlenen yatırımların her birine 240 milyon lira kadar finansman desteği sağlanacak.

324 yatırım konusu için başvurular 1 Ağustos-30 Eylül arasında alınacak.

Yozgat için belirlenen 4 yatırım konu ise şu şeklide;

Paketlenmiş Hazır Gıda Üretim Tesisi (Savunma sanayine yönelik gıda üretimi, hazır yemek kiti vb.)

Bakliyat Ürünlerinden Katma Değerli Hazır Gıda Üretimi (Baklagil unu, nohut kabuğu, nohut cipsi, nohut protein tozu, baklagil ekmeği, baklagil bulguru, baklagil keki, baklagil krakerleri, baklagil makarnası, baklagil sütü, baklagil konservesi, nohut pufu, humus, baklagil barı, kraker vb.)

Tarım ve Bahçecilik Makinalarının Aksam ve Parçaları İmalatı (Pulluk, kültivatör, gübre dağıtım makineleri vb.)

Asgari bin Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi.

Çağrı Duyurusu

Yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak ile bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak temel amaçları doğrultusunda; bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, âtıl kaynakların kullanılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi ve bölgelerin sektörel önceliklerini dikkate alarak Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilan edilmiştir.

Program, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ve Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği temel alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Program kapsamında yatırımcılar, 30 Mayıs 2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 29 Mayıs 2025 tarihli ve 9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararında Yerel Kalkınma Hamlesi Programı için öngörülen destek unsurlarından yararlanacaktır.

Hangi Yatırımlar İçin Başvuru Yapılabilir?

Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenecektir. Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecektir.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Program kapsamında, daha önce teşvik belgesine bağlanmış veya başka bir kamusal destek programı dahilinde desteklenmekte olan yatırımlar için başvuru yapılamaz.

Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak toplamda en fazla 5 farklı başvuru yapabilir.

Aynı ilde gerçekleştirilmesi düşünülen aynı yatırım konusu bakımından 17 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yahut Karar kapsamındaki başka uygulamalar için Bakanlığa başvurulmuş olması halinde bu programa başvuru yapılamaz.

Başvuru Şekli Ve Süreci

Program başvuruları, www.yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr web adresi üzerinden 01 Ağustos 2025 tarihinden itibaren alınacaktır. Son başvuru zamanı 30 Eylül 2025 saat 18.00 olup, daha sonra başvuru yapılamayacaktır.

Başvurular yalnızca yukarıda belirtilen elektronik portal üzerinden (çevrimiçi olarak) alınacaktır. Programa elden veya posta yoluyla başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru işlemleri elektronik portal üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Başvuru yapılabilmesi için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (TUYSGM) tarafından yönetilen web tabanlı Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi uygulaması (E-TUYS) yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31 Mayıs 2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulunan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.

Son başvuru zamanını müteakiben başvurular, çağrı duyurusuna uygunluk durumları ile Yerel Yatırım Konuları Tebliği ve Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği çerçevesinde, ilgili yatırım konusunun hayata geçirileceği bölgedeki kalkınma ajansı (Ajans) tarafından kontrol edilecektir. Bu kontrol sonucunda;

Başvurusu kabul edilen yatırımcılar, belgeleri en geç 60 takvim günü içerisinde aynı elektronik portal üzerinden yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaktır.

Eksik yahut hatalı yönleri olup çağrı duyurusuna uygun hale getirilebilecek başvurular için bir defaya mahsus olmak üzere 10 takvim günü süre verilerek revizyon talep edilecektir.

Aşağıdaki başvurular ise reddedilecektir.

Çağrı duyurusuna uygun olmayan başvurular,

Gerekli revizyonlar süresinde yapılmayan başvurular,

Proje fizibilitesi ve gerekli diğer belgeleri süresinde sisteme yüklenmeyen başvurular.