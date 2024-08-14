İç Anadolu'nun tarihi kenti Nevşehir, zengin kültürel mirası ve tarihi yapıları ile dikkat çekiyor. Peribacaları, yeraltı şehirleri ve gizemli mağaralarla dolu bu bölge, arkeologların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak, Nevşehir hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddialar, bölgenin sadece tarihini değil, aynı zamanda define arayışını da gündeme getiriyor.

Sosyal medyada 'Alantarama' kullanıcı adıyla bilinen bir hesap, Nevşehir bölgesindeki çeşitli noktaları yeraltı taramasına tabi tutarak define arayışı içinde olduğunu iddia ediyor. Til Köyü, Hacıbektaş, Nevşehir Eski Hamam, Poyraz Dağı, Bozca ve İlicek gibi yerlerde yapılan taramaların sonuçlarını sayfasında paylaşan bu kullanıcı, sözde define tespitlerini kamuoyuyla paylaşıyor.

İddialara göre, Alantarama'nın yaptığı taramalarda birçok bölgede define bulguları tespit edilmiş durumda. Ancak bu iddiaların doğruluğu henüz kesinlik kazanmış değil. Öte yandan, Alantarama'nın sayfasında Nevşehirli birçok takipçinin bulunması, bu iddiaların geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edildiğini gösteriyor.

Nevşehir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri yanında, bu tür iddialar bölgeye olan ilgiyi artırmakta. Ancak, gerçeklik payının ne olduğu ve bu iddiaların arkasında hangi verilerin bulunduğu hakkında net bilgiler henüz mevcut değil.