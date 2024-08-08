Tarım ve Orman Bakanlığı, tapu sahiplerine kritik bir uyarıda bulundu. Bakanlık, belirli belgeleri eksik olan tapu sahiplerine 14 gün süre vererek bu belgeleri temin etmelerini zorunlu hale getirdi. Özellikle miras yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurulan arazilere yönelik itirazlar durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına göre geçersiz sayılacak.

YENİ DÜZENLEMELER VE GEREKLİ BELGELER

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni sistem değişiklikleri ile süreci daha etkin yönetmeyi hedefliyor. Yozgatlıları da yakından ilgilendiren bu düzenlemelerle birlikte, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında da önemli detaylar ortaya çıktı.

ÇKS'DE YENİ SİSTEM

Yapılan değişiklikler, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) kayıt süreçleri, denetim prosedürleri ve sistem güncellemelerini kapsıyor. Bu düzenlemeyle birlikte, taahhütname altındaki araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının belirlediği yöntemler kullanılarak kaydedilecek.

Mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname altındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederse, bu itirazlara göre belirlenen hisse oranlarına karşılık gelen alanların kayıtları iptal edilecek. Ayrıca, miras yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurulan arazilere yönelik itirazlar durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, itiraz edilen hisse oranlarına göre geçersiz sayılacak.

BELGELERİN TEMİNİ İÇİN 14 GÜN SÜRE

Yeni düzenlemelere göre, tapu sahiplerinin 14 gün içinde gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Veraset yoluyla sahip olunan ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilere, mirasçılar veya hissedarlar tarafından itiraz edilirse, bu arazilere ait kayıtlar, itirazın yapıldığı üretim yılından itibaren taahhütname süresi boyunca geçersiz sayılacak.

Mart ayında, bu arazilere ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 14 gün boyunca askıya çıkarılacak. İtirazlar sadece mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılacak ve diğer itirazlar sonraki aşamalarda değerlendirilecek.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, mirasçılar tarafından resmi olarak tescil edilmemiş araziler intikali tamamlanmamış olarak değerlendirilecek. İntikali yapılmamış arazilere ilişkin taahhütname başvurularında, mirasçılar tarafından yapılan itirazlarda mirasçılık belgesi istenecek.

Başvuru yapılan arazide hissesi olmayan kişilerden ise, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Veraset yoluyla ortak olunan arazilerde hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname sunulması gerekecek.