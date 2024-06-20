Yozgat, yeni ve modern bir yaşam alanına kavuşuyor! 7’den 70’e herkesin yararlanacağı Yozgat İl Halk Kütüphanesi projesinin inşaatı hızla devam ediyor.

YOZGAT'A YENİ BİR SOSYAL KOMPLEKS

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın öncülük ettiği Yozgat İl Halk Kütüphanesi, tarihi Yozgat Lisesi’nin tam karşısında, Lise Caddesi’nde yükseliyor. Proje tamamlandığında, Yozgat’a yeni bir yaşam merkezi kazandırılmış olacak.

KÜTÜPHANEDEN FAZLASI: YAŞAM MERKEZİ

Toplamda 14 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kütüphane, sadece bir okuma alanı olmanın ötesinde, çeşitli sosyal aktiviteler ve hizmetler sunacak. Bu yönüyle Yozgatlılar için yeni bir sosyal yaşam merkezi olacak.

ŞEHRİN YENİ SİMGESİ

Yozgat İl Halk Kütüphanesi, şehrin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlamaya hazırlanıyor. Kütüphane, tamamlandığında Yozgat’ın önemli bir simgesi olacak ve tarihi dokuyu koruyarak modern bir yaşam alanı sunacak.

FUAT OKTAY’IN VİZYONU İLE HAYATA GEÇİYOR

Fuat Oktay'ın vizyoner yaklaşımı ile projelendirilen kütüphane, içerisinde müze ve kültür merkezi gibi önemli bölümleri de barındıracak. Bu proje, şehrin tarihi dokusuna saygı göstererek, modern bir kültürel merkez olarak hizmet verecek.

YOZGAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yozgat İl Halk Kütüphanesi’nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Tarihi Yozgat Lisesi’nin karşısında, Lise Caddesi’ne renk katacak olan bu proje, tamamlandığında Yozgat’ın dev sosyal kompleksi haline gelecek ve vatandaşlarımıza yeni bir yaşam alanı sunacak. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.

Yozgat İl Halk Kütüphanesi, klasik kütüphane hizmetlerinin ötesine geçerek, şehrin sosyal ve kültürel hayatına dinamik bir katkı sunacak. İnşaatın hızla devam ettiği bu proje, Yozgatlılar için yeni bir yaşam alanı olacak.