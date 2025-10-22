Toplantıda ilin genel yatırım durumu, sektörlere göre proje dağılımları ve gerçekleşme oranları ele alındı.

8 Sektörde Devam Ediyor

Vali Özkan, farklı sektörlerde yürütülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Buna göre, ulaştırma–haberleşme sektöründe 85 milyar lira bedelli 43 proje, tarımda 36 milyar lira bedelli 89 proje, enerjide 659 milyon lira bedelli 11 proje, eğitimde 2,3 milyar lira bedelli 16 proje, sağlıkta 186 milyon lira bedelli 5 proje, iktisadi kamu hizmetlerinde 736 milyon lira bedelli 3 proje, sosyal kamu hizmetlerinde 3,2 milyar lira bedelli 68 proje ve konut sektöründe 200 milyon lira bedelli 1 proje olmak üzere toplam 128 milyar lira tutarında 238 proje uygulamaya alındı.

Yılsonu Harcaması 8,2 Milyar

Projelerin 2025 yılı ödeneği 24,1 milyar lira olarak belirlendi. Dönem sonu itibarıyla ulaştırma-haberleşmede 4,9 milyar lira, tarımda 1,7 milyar lira, enerjide 103 milyon lira, eğitimde 370 milyon lira, sağlıkta 100 milyon lira, turizmde 21 milyon lira, iktisadi kamu hizmetlerinde 1 milyon lira, sosyal kamu hizmetlerinde 972 milyon lira olmak üzere toplam 8,2 milyar lira harcama yapıldı. Böylece yatırımların nakdi gerçekleşme oranı yüzde 25,3 olarak kaydedildi.

238 Projeden 37’si Tamamlandı

Toplam 238 proje arasında 37 proje tamamlandı, 142 projede çalışmalar sürüyor, 31 proje ihale aşamasında, 26 projeye henüz başlanmadı, 2 proje ise tasfiye edildi.

Vali Özkan’ın değerlendirmelerinin ardından toplantıya katılan yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri de kendi alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.