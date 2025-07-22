Zile, Türkiye'nin kuzey-orta kesiminde, Amasya'nın güneyinde ve Tokat'ın batısında bulunur. Günümüzde şehir, tarımsal pazarlama ve turizm merkezi olarak bilinir.
Yozgat-Zile arası ulaşım tercihlerine göre değişkenlik göstermektedir.
Özel Araçla Kaç Km?
Özel araçla gidildiğinde ortalama olarak 150,4 km’dir.
Yozgat-Zile Arası Özel Araçla Kaç Saat?
Ortalama saat 1 saat 50 dakika sürmektedir.
Yozgat-Zile Arası Otobüs Fiyatları Ne Kadar?
500 TL’den başlayarak 559 TL arasındadır.
Yozgat-Zile Arası Otobüsle Kaç Saat?
Ortalama olarak 2 saat 15 dakika sürmektedir.
Muhabir: Beyza Bulut