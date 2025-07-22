Zile, Türkiye'nin kuzey-orta kesiminde, Amasya'nın güneyinde ve Tokat'ın batısında bulunur. Günümüzde şehir, tarımsal pazarlama ve turizm merkezi olarak bilinir.

Yozgat-Zile arası ulaşım tercihlerine göre değişkenlik göstermektedir.

Özel Araçla Kaç Km?

Özel araçla gidildiğinde ortalama olarak 150,4 km’dir.

Yozgat-Zile Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Ortalama saat 1 saat 50 dakika sürmektedir.

Yozgat-Zile Arası Otobüs Fiyatları Ne Kadar?

500 TL’den başlayarak 559 TL arasındadır.

Yozgat-Zile Arası Otobüsle Kaç Saat?

Ortalama olarak 2 saat 15 dakika sürmektedir.