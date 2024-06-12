Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Bugün motorin ve benzin fiyatlarında bir indirim ya da zam var mı? 12 Haziran 2024 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları nedir? İşte detaylar...

Yozgat’ta güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Yozgat’ta en uygun motorin litre fiyatı 38.99 liradan satılırken benzinin litresi ise yine en uygun ortalama 40.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Motorine zam beklentisi nedeniyle, depo doldurmanın tam zamanı olabilir.