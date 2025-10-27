Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kafelerde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri, lokanta, kafe ve pastanelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerde belge, hijyen, üretim koşulları, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gıda mühendisi eşliğinde tüketicinin korunması ve daha sağlıklı üretim yapılması amacıyla denetim yaptıklarını söyledi.

Ekinci, “Haftaya sahada başladık. Hemşehrilerimizin sıkça uğradığı kafelerde, zabıta ekiplerimiz hijyen, fiyat ve ruhsat denetimlerinde bulundu. Vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve sağlığı için sahadayız.

Kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmelerin uyarıldığını ifade eden Başkan Ekinci, "Bir sonraki denetimde aksaklıkların devam etmesi durumunda cezai işlem uygulanacak. Amacımız esnafımıza ceza yazmak değil, halkımıza daha sağlıklı ürün ve hizmet sunmaktır. Bundan sonra da denetimlerimiz devam edecek" dedi.