Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, takımı tebrik ederek tüm Yozgat halkını bu başarıya ortak olmaya davet etti.

Grubun son haftasında deplasmanda elde ettiği kritik galibiyetle büyük bir başarıya imza atan kadın futbol takımıyla gurur duyduklarını belirten İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Kadın Futbol Takımımızın bu büyük başarısını en içten dileklerimle kutluyorum. Sezon boyunca gösterdikleri mücadele ruhu ve istikrarlı performansla hepimize örnek oldular” ifadelerini kullandı.

“KADIN FUTBOLU DESTEK BEKLİYOR”

Kadın futbolunun yeterince desteklenmediğine dikkat çeken Aydoğmuş, “Ne yazık ki kadın futboluna ülkemizde ve maalesef ilimizde de yeterli önem verilmiyor. Ancak tüm imkânsızlıklara rağmen yılmadan çalışan kadın sporcularımız başarıya ulaşıyor. Bu durum, kadın futbolunun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” şeklinde konuştu.

YOZGAT HALKINA DESTEK ÇAĞRISI

Yozgat halkına ve yerel yöneticilere çağrıda bulunan Aydoğmuş, “Bu başarıya hep birlikte sahip çıkmalıyız. Kadın sporuna daha fazla destek vermeliyiz. Çünkü sporda cinsiyet değil; azim, emek ve başarı konuşur” dedi.

“HEDEF 2. LİG”

Play-Off sürecinde takıma tam destek verilmesi gerektiğini vurgulayan İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Yozgatlı hemşehrilerimizi bu örnek başarıya ortak olmaya, Play-Off karşılaşmalarında takımımıza destek vermeye davet ediyorum. Bu takım Yozgat’ın takımı, bu gurur hepimizin” ifadelerini kullandı.