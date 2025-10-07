Karar, Yozgat İl Genel Meclisi’nin ekim ayı ikinci birleşiminde alındı.

Meclis Başkanı Adnan Ünal başkanlığında yapılan toplantıda dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı öncesinde, Özel Yozgat Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nun bakanlığa devredilmesine ilişkin teklif yazısı meclis üyelerine okundu.

Teklifte, yurdun mülkiyetinin İl Özel İdaresine ait olduğu, İstanbul, Yavuz Selim Mahallesi Haneden Sokak No:11 adresinde altı katlı Kültür Merkezi Öğrenci Yurdu bulunduğu, yapı kullanım izin belgesinin 20 Haziran 2025’te verildiği ifade edildi. Ayrıca, 531 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yurdun diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilebileceği belirtildi.

İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, yurdun İstanbul’da faaliyet gösteren ve önceki dönemlerde hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan bir yer olduğunu belirtti.

Başkan Ünal, “Yurt daha önce Yozgatlar Federasyonu tarafından kullanılmış, İstanbul’da okuyan Yozgatlı öğrencilerimiz buradan faydalanmıştı. Ancak öğrenci sayımızın az olması ve yurdun güçlendirilmesi ihtiyacı nedeniyle, mahkeme kararıyla idaremize geçti. Binanın iki katının güçlendirilmesi zorunlu hale geldi ve özel idaremiz tarafından yapıldı. Devamında yurdun nasıl işletileceği konusu gündeme geldi. Nihai karar olarak, yurt Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilerek 50 öğrencilik kontenjanla hizmet verecek” dedi.

Ünal, devrin ardından yurdun Türkiye genelinde 81 ilde Yozgatlı fakir ve muhtaç öğrencilerin faydalanabileceği bir yurt haline geleceğini belirterek, “Devletimiz tarafından işletilecek yurt sayesinde, öğrencilerimiz İstanbul’da ve diğer illerde barınma imkânına sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Yozgat İl Genel Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, söz konusu yurt artık Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilecek ve yükseköğrenim gören erkek öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Alpaslan Demir