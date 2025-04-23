Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünde düzenlenen programda öğrenciler, hazırladıkları çeşitli gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kutlama programı okul bahçesinde gerçekleşti. Tören, saygı duruşunun ardından hep birlikte okunan İstiklal Marşı ile başladı. Ardından öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri, dans gösterileri ve kısa tiyatro canlandırmaları sahnelendi.

ÖĞRENCİLER YETKİNLİKLERİNİ SERGİLEDİ

Günün anlam ve önemine uygun olarak düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, haftalar öncesinden başladıkları hazırlıkların sonucunu sergileme fırsatı buldu. Sahneye çıkan öğrenciler performanslarıyla hem öğretmenlerinden hem de izleyen velilerden büyük alkış aldı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN OLDU”

Okul Müdürü Emrullah Özer, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okul olarak farklı ve unutulmayacak bir program hazırladık. Bu yıl Gençlik Merkezi’nden de destek aldık. Öğrencilerimizin ve velilerimizin yüksek katılımı bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız için özel bir gün oldu” dedi.