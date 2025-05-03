Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenleri ile öğrencileri tarafından sahnelenecek olan “Bu Günler ve Bedeli” adlı tiyatro oyunu, seyircileri hem duygulandıracak hem de düşündürecek.

Tiyatro gösterisinde, Yozgat yöresine ait gelenekler, töreler ve kına gecesi eğlencesi gibi kültürel ögeler sahnelenirken, aynı zamanda Türk kadınının Kurtuluş Savaşı’ndaki fedakârlıkları ve mücadelesi de güçlü bir şekilde anlatılacak. Gösteri, geçmiş ile bugünü birleştiren yapısıyla izleyicilere zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Oyunun hazırlık süreci Zübeyde Hanım MTAL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenlerinden Atiye Filik ve Sema Ülkü Yoltay rehberliğinde, öğrencilerin yoğun emeğiyle tamamlandı. Etkinliğe tüm Yozgat halkı davet edilirken, öğrenci ve öğretmenler gösterinin herkes için anlamlı olacağını ifade etti.

Tiyatro gösterisi, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Yozgat Büyük Sinema Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.