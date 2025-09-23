Çorum’un Alaca ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşakta tırla çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Alaca Zile kavşağında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, A.S. idaresindeki 01 AIV 609 plakalı otomobil, Sungurlu istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçti.

Bu esnada Yozgat yönüne ilerleyen Adem S. yönetimindeki 19 ADH 924 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobili gören vatandaşlar ve olay yerinde duran yolcu otobüsündeki yolcular, yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.S., S.S. ve H.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.