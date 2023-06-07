Konser ile ilgili Yozgat Halk Eğitimi Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada ise, “Yozgat Halk Eğitimi Merkezi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Hatay’ın Hassa ilçesinde semazen gösterisi düzenleyerek ilahi konseri verdik. Çok büyük teveccüh gösteren depremzede kardeşlerimizin acılarını bir nebze hafifletip, moral ve motivasyonlarını arttırmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesile ile süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimiz Ziya Polat’a, il yöneticilerimize ve eğiticimiz Recep Kunduz’a şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan