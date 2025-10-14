Yozgat-Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Tren hattında dev şantiye hazırlığı başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boğazköprü ‘de üretim yapılacak 21 milyon maliyetli santral için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ÇED raporu sundu. Boğazköprü mevkiye dev santral kurulacak.

Hazır Beton Tesisi Kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden Kayseri-Yerköy hızlı tren projesine kullanılmak üzere hazır beton üretim tesisi kurulacak. İnşaat süresince kurulacak tesiste saatte 140 metreküp beton üretilecek. Bakanlığa sunulan ÇED raporunun olumlu olması halinde hızla tesis kurulumuna başlanacak.

Alt Yapı Süreci Başladı

Yaklaşık 21 milyon 900 bin maliyetle kurulması planlanan Hazır Beton Santrali tesisinin kurulma aşamasına geçilmesiyle birlikte saha uygulamaları başladı. İnşaatı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattında ray alt yapısı, tünel gibi saha işlerine geçilmiş oldu. Heyecanla beklenen bu hat için artık altyapı sürecine girildi.

Yüzde 40 Tamam

Saatte 250 kilometre hıza ulaşacak şekilde tasarlanan Yozgat-Yerköy-Kayseri YHT hattı, toplamda 142 kilometre uzunluğunda çift hatlı olacak şekilde inşa ediliyor. Bu hat ile birlikte Kayseri-Ankara arası ulaşımın 2 saate, Kayseri-İstanbul arası yolculuğun ise 5 saat 15 dakikaya inmesi planlanıyor. Heyecanla beklenen Kayseri- Yerköy Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı. Projenin en geç 2028 yılında tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.