Pazartesi günü üniversitenin resmi açılışı öncesinde gerçekleştirilecek olan bu program kapsamında, öğrencilere ulaşım ve rehberlik desteği sağlanacak.

14-16 Eylül tarihleri arasında Yozgat'a Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile gelecek olan öğrenciler, Yozgat Garı'nda karşılanacak.

Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanan özel servislerle öğrenciler, yurtlara yerleştirilecek.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin üniversite hayatına daha rahat uyum sağlayabilmesi amacıyla bu tür hizmetlerle kolaylık sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yozgat Garı’na ulaşan öğrencilerimiz, üniversitemizin Kariyer ve Mezun Merkezi'nde kendilerine yapılacak ikramların ardından, servisler aracılığıyla yurtlarına yönlendirilecektir. Karşılama programı kapsamında, 16 Eylül Pazartesi günü sadece sabah saatlerinde karşılama yapılacaktır."

Üniversite yönetimi, yeni öğrencilerin hem üniversiteye hem de şehre daha hızlı adapte olabilmeleri için bu tür programların önemine dikkat çekti.

Ayrıca, öğrencilerin güvenli ve rahat bir şekilde yurtlarına ulaşabilmeleri için tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.