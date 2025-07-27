Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı Nerede?
Yozgat YHT üniversite yolu üzerinde Atatürk yolu mevkiinde merkeze bağlı Divanlı mahallesindedir.
Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garına Nasıl Giderim?
Yozgat Merkezden Yozgat Bozok Üniversitesini yaklaşık 1 km geçtikten sonra bulunan dönüşten sola dönülerek yolu takip ettiğinizde Yüksek Hızlı Tren Garına ulaşabilirsiniz.
Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garına Otobüs Var mı?
Yozgat terminalinden kalkan Yüksek Hızlı Tren Servislerine binerek ya da Üniversite yolu güzergâhında bulunan duraklardan Yüksek Hızlı Tren servisine binerek ulaşabilirsiniz.
YHT Servis Saatleri Nelerdir?
Ankara için Sivas için
7.30 7.30
13.30 13.45
18.00 19.00
Muhabir: Hasan Toygar Avcı