Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yüzüncü yıl Mahallesi TOKİ Lojmanları’nda gerçekleştirilen Çocuk ve Mahalle Şenlikleri’nin ilk gününe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Arslan, “Yerköy’de çocuklarımızın neşesi, mahallelerimizin coşkusuyla birleşti” ifadelerini kullanarak, etkinliklerin kent genelinde oluşturacağı birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Şenliklerin ilk gününde çocuklar, palyaçolardan kukla gösterilerine; yüz boyama aktivitelerinden sürpriz hediyelere kadar pek çok etkinlikle doyasıya eğlendi. Renkli ve eğlenceli anların yaşandığı programda, miniklerin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Başkan Arslan, “Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk her şeye değer” dedi.

Günün sonunda düzenlenen Açık Hava Sinema Gösterimi ise, mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Yıldızların altında, komşuluk ve dayanışma ruhuyla izlenen film, etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Başkan Arslan, şenliklerin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, “Yerköy’ümüzde her mahalleye, her çocuğa mutluluk taşımaya, birlikte daha nice güzel anılar biriktirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yerköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk ve Mahalle Şenlikleri, önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de devam edecek.