Yozgat – Yerköy Arası Kaç Kilometre

Yozgat ile Yerköy arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 34 kilometre olarak ölçülüyor. Bu mesafe, özel araçlarla yaklaşık 30 ila 35 dakika arasında kat edilebiliyor.

Ulaşım Nasıl Sağlanıyor

Yerköy’den Yozgat’a günlük olarak düzenli minibüs ve otobüs seferleri bulunuyor. Ulaşım genellikle hızlı bir şekilde sağlanırken, yol üzerindeki bakım ve trafik yoğunluğu gibi etkenler bu süreyi etkileyebiliyor.

Özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Öğrenciler, memurlar ve esnaf tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Ulaşımda yaşanan zamlar ve güzergâh güncellemeleri ise vatandaşların takibinde.