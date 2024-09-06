Arazilerini satan ve kalan alacaklarını alamadıklarından dolayı maden şirketi ile icralık olan köylüler, avukatlarıyla birlikte bir kez daha haciz için maden ocağının kapısına dayandı.

Yozgat'ın Yenipazar beldesine bağlı Eğlence ve Gövdecili köylerinde dünyanın en büyük polimetalik maden işletmesi kurulması planlayan Aldridge Madencilik Şirketi köylülerin arazilerini satın aldı. Çok sayıda köylü kalan alacaklarını alamadıkları için maden şirketinin tesislerine iki kez icra işlemi başlatıldı.

Köylülerin İstanbul’dan gelen avukatları Ali Rıza Zavar, Boğazlıyan icra memurları ile birlikte Yenipazar beldesine bağlı Eğlence köyünde bulunan maden işletmesine haciz işlemlerini başlattı. Mağdur olan köylüler ve avukatları konu hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“CVK MADENCİLİK KÖYLÜYE OLAN BORCUNU ÖDEMİYOR”

Avukat Ali Rıza Zavar, “Köy halkı maden sahasında olan tarlaları kamulaştırma zoruyla 2016 senesinde maden şirketine satmak durumunda kaldılar. O zaman yapılan anlaşmaya göre alım satım bedelinin bir kısmı peşin olarak ödendi geri kalan kısmı da 2018 yılında ödenmek üzere mutabakat yapıldı. Bu doğrultuda sözleşmeler yapıldı maden şirketi 2018 yılı geldiğinde köylülere olan borçlarını ödemedi. 2024 senesindeyiz ve hala bu borçları ödemediler. Bizlerde bununla ilgili icra takipleri yaptık. İcra takiplerine borcum yoktur şeklinde itirazlarda bulundular. Kötü niyetle borçlarını inkâr ettiler. Davalar açıldı bu davalarda da mahkemeler maden şirketinin borçlu olduğuna dair karar verdiler. Bu süreç hacizlerle devam etti. Maden şirketinin maden sahasında ki tüm tapularına maden ruhsatlarına haciz şerhleri işlendi. Banka hesaplarına banka kayıtlarına hacizler konuldu. Bundan yaklaşık 1 ay öncesi şantiye alanında haciz işlemleri tatbik edildi. Şuan ikinci defa yine haciz işlemi gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde Aldridge maden şirketinin yüzde 70 hissesin CVK Madencilik satın aldı. CVK Madencilik bu borçların ödenmesi hususunda görüşmeler toplantılar yapıldı ama CVK Madencilikten de borcu ödenmesi hususunda bir irade ortaya konulmadı. Bu firmada bu borcu ödemedi. CVK Madencilik Aldridge Minarel Madencilik A.Ş’nin yüzde 70’ini yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı ve daha önce Aldridge tarafından kullanılan 40 milyon dolarlık krediyi ödenmesini de üstlendi. Bu konuyu Sermaye Piyasası Kurumuna bildirdi fakat köylülere olan borçların hiçbirisini ve köylülere olan borçların ve borçlardan kaynaklı icra takiplerini ve davaların hiçbirisini Sermaye Piyasası Kurumuna bildirmedi. Bu durumda Sermaye Piyasası Kurumu kanununa da aykırı davranışta bulundu bu konu ile ilgili yasal işlem takip başlatılacak. CVK madencilik burayı yaklaşık 200 milyon dolara satın aldı ve CVK madencilik bu süreçte Amerika merkezli ve İsviçre merkezi finans kurumlarıyla öne protokol imzaladı. Bu ön protokolün tutarı 280 milyon dolar 100 milyon dolarlar havada uçuşmakta fakat CVK Madencilik köylüye olan borcunu bir türlü ödememekte. Ödeme ile ilgili hiçbir adım atmamakta. Bizim bundan sonra ki yapacaklarımız yasal süreci hukuki mücadelemizi kararlılıkta sürdürmek. Gerek icra ve haciz işlemlerini sonuna kadar yapmak. Şirketin iflasını istemek gerekse Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatına aykırılıktan dolayı şikayetler yapmak gibi bütün hukuki yolları kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“BİR HACİZ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Eğlence köyü sakinlerinden Rıfat Karaca, “Bundan yaklaşık 1 ay önce bu tesiste haciz işlemi gerçekleşmişti. Yine bu tesiste bir haciz daha gerçekleştirdik. Bizler çok mağduruz bizim paralarımızı Aldridge firması ödememişti şimdi ise CVK şirketi aldı bu firmada ödemiyor. Bunlar bizleri sadece oyalamakla meşguller haciz işlemini gerçekleştirdiler. 8 yıldır paramızı ödemiyorlar bunlar parayı ödemediği sürece bizler bu tarlalardan çıkmıyoruz. Yapacak bir şeyimiz kalmadı çok mağduruz. Bu bölge 1996 yılında başladı 2017 yılında paralarımızı ödeyeceklerdi o yıldan bu zamana kadar paralarımızı ödemediler. 3 yıl opsiyonluydu 3 yıl bitti o zamanda bu zamana kadar paralarımızı ödemediler” ifadelerini kullandı.

“KÖY HALKINI MAĞDUR EDİYORLAR”

Konuyla alakalı mağdur köylü Musa Özkan ise “Köyümüzdeki maden sektörü 1997 yılından itibaren önce Aldridge firması, 2005 yılına kadar Aldridge firması bir fiil çalışmalarını sürdürdü. 2005-2013 yılına kadar Aldridge firması devam etti şuanda CVK Madenciliğe geçti. CVK madencilik gerçekten bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Aldridge madencilik kendini devletin üstende bir kurum kendilerini yüksekten görüyorlar. Vatandaşları, köy halkını mağdur ediyorlar. Çok mağdur olan kişileriz herkesin borcu harcı var. Bunlar zannediyorlar parayı ödemeyiz bizim niyetimiz bu tarlalardan çıkmamak. Madenciliğin gerçekten Aldridge madencilik olsaydı bizler paramızı alma teşebbüsünde bulunmuştuk. CVK Madenciliğe geçince şahsen gerçekten bizleri çok mağdur ettiler. Bundan önceki avukatlarla alınan kişilerin paraları alındı. Yaklaşık 25-30 hane mağdur durumda. 1 öncesi haciz işlemi gerçekleştirildi ikinci kez bugün haciz işlemi yapıldı. Bu durum para ödemek değil tamamıyla dalga geçmektir” diye konuştu.