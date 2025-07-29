Yozgat Yenifakılı Kaç Kilometre?

Yozgat Yenifakılı arası yaklaşık olarak 112 Kilometre mesafededir.

Yozgat Yenifakılı Arası Kaç Saat?

Yozgat Yenifakılı arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 1 saat 10 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Yenifakılı Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Yenifakılı arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 112 Kilometrelik Yozgat Yenifakılı mesafesi için 7,3 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 373 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 6,7 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 360 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 8.7 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 229 ₺ olacaktır.