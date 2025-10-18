18 Ekim Cumartesi günü Yozgat’ta hava parçalı bulutlu geçecek. Günün en düşük sıcaklığı 7, en yüksek sıcaklığı 19 derece olacak.

19 Ekim Pazar günü ise bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 7 ile 18 derece arasında değişeceği bildirildi.

20 Ekim Pazartesi günü il genelinde sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 13 derece olarak tahmin ediliyor.

21 Ekim Salı günü hava çok bulutlu, sıcaklık 5 ila 13 derece arasında seyredecek.

22 Ekim Çarşamba günü ise hava yeniden parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 15 derece olarak öngörülüyor.

MGM verilerine göre Yozgat’ta sonbaharın serin ve zaman zaman yağışlı havası, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.