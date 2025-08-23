Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında gerçekleştirilen il milli eğitim müdürleri toplantısının ardından 56 maddelik bir genelgenin yayımlandığını belirterek, “Bakanımızın talimatlarını ve genelgelerini ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve okul müdürlerimizle paylaştık. Yapılacak tüm hazırlıklar ve yıl boyunca sürdürülecek çalışmalar bu genelge doğrultusunda yürütülecek” dedi.

“TYP Çalışanları Göreve Başlayacak”

Altınkaynak, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullara görevlendirilecek çalışanların noter huzurunda yapılan kura ile belirlendiğini hatırlatarak, “Evrak inceleme süreçleri tamamlandıktan sonra çalışanlarımız okullara dağıtılacak. Okullarımız açılmadan önce tertemiz bir ortamda eğitim ve öğretime hazır hale getirilecek” diye konuştu.

“Okullarda Temizlik ve Güvenlik Tedbirleri Alındı”

Okul müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleriyle yapılan toplantılarda, eğitim ve öğretime hazırlık sürecinde iş sağlığı, güvenliği, okul çevreleri ve temizlik konularında gerekli duyuruların yapıldığını ifade eden Altınkaynak, “Arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışarak okullarımızı hazır hale getirecek” dedi.

“Özel Okullarda Ücretsiz Kitap Uygulaması Yapılacak”

Altınkaynak, devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da ücretsiz ders kitaplarının kullanılacağını vurgulayarak, “Velilerimize ekstra bir külfet oluşturacak ek yayın ya da ücret talebi söz konusu olmayacak. Özel okullarda kılık kıyafet, kitap kullanımı ve devamsızlık konularında denetimlerin artırılacağını, ayrıca fahiş fiyat uygulamalarına izin verilmeyecek” dedi.

“Kıyafetler Sade ve Logosuz Olacak”

Bu yıl yayımlanan kılık kıyafet yönetmeliğine değinen Altınkaynak, 1, 5 ve 9. sınıflarda yeni düzenlemenin uygulanacağını, ara sınıfların ise mevcut kıyafetlerini kullanabileceğini söyledi. Kıyafetlerin sade ve logosuz olacağını belirten Altınkaynak, velilerin istedikleri yerden alabileceklerini kaydetti.

“Ders Kitapları Hazır Olacak”

Yeni eğitim yılına ilişkin kitap dağıtımıyla ilgili bilgi veren Altınkaynak, “Öğrencilerimiz ders başı yaptıklarında sıralarında ücretsiz kitaplarını hazır halde bulacak. Velilerimize ek maliyet oluşturacak yardımcı kaynak ya da ek kitap uygulaması olmayacak” dedi.

“Okullarımız Eğitim ve Öğretime Hazır “

İlde küçük ve büyük ölçekli okul onarımlarının tamamlandığını belirten Altınkaynak, “Okullarımız eğitim ve öğretime hazır. Merkezde, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve Şefaatli ilçelerinde yeni okul yatırımlarımızın çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Önemli Adımlar Atıldı”

Mesleki ve teknik eğitim alanında önemli adımlar atıldığını vurgulayan Altınkaynak, Yozgat’ta 2 bin 218 öğrencinin mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gördüğünü aktardı.

Merkezde 400 öğrencinin eğitim aldığı bilgisini veren Altınkaynak, “Elektrik tesisatları, otomotiv, mobilya, yiyecek ve içecek, kaynakçılık gibi 28 farklı alanda öğrencilerimiz eğitim görüyor. Bu öğrencilerimiz hem meslek lisesi diploması hem de ustalık belgesi alarak mezun olacak” diye konuştu.

Altınkaynak, devletin mesleki eğitimde öğrencilere teşvik desteği sunduğunu da hatırlattı.

“Yeni Eğitim Yılı Hayırlı Olsun”

Açıklamasının sonunda yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Altınkaynak, “2025-2026 eğitim ve öğretim yılının şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.