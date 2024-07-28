Tam kapasiteye ulaştığında İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacak Boğazlıyan’da kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikalar açılmaya devam ediyor.

300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedeflenen Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde Yozgat’tan başlatılan yerelden kalkınma hamlesi, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde, Taş-Kim Yapı Kimyasalları, OAV Teknoloji ve Nateksu Sulama Sistemleri'nde çalışmalar hızlandı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

“YENİ BİR FABRİKA DAHA KAZANIYOR”

Boğazlıyan’ın yeni bir fabrika daha kazandığını vurgulayarak konuşan, Başkan Coşar, "Boğazlıyan, yeni bir fabrika daha kazanıyor. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrika inşaatını tamamlayan ve yapı kimyasalları ve söve imalatı sektöründe üretim yapacak olan Taş-Kim Yapı Kimyasalları açılışı için artık gün sayıyor” dedi.

“LİTYUM İYON BATARYA ÜRETİMİ YAPACAK”

Çalışmalarını sürdüren OAV Teknoloji hakkında da açıklama yapan Coşar, “OAV Teknoloji, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrika inşaatı alanında çalışmalarına devam ediyor. İlçemizde sağlayacağı istihdamın yanı sıra OAV Teknoloji, enerji depolama sistemleri, sanayi ve otomotiv sektörlerinde lityum iyon batarya üretimini gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

“BİNLERCE KİŞİYE İŞ İMKÂNI SUNACAK”

Nateksu Sulama Sistemleri'ne ait fabrika inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Coşar, “Binlerce kişiye iş imkânı sunacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikaların inşaatları aralıksız sürüyor. Boğazlıyan'da üretim yapan ve aynı zamanda Fuat Oktay OSB'de üretim tesisi kuracak olan Nateksu Sulama Sistemleri'ne ait fabrika inşaatında çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“3 YILDA KURULDU”

Açıklamalarına devam eden Coşar, şu bilgileri verdi: “3 yıl gibi kısa bir sürede kurulan ve fabrikaların üretime geçtiği bu OSB, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şu ana kadar 33 firmayla yatırım anlaşması yapıldı; 2 firma üretime geçti, 14 firma inşaat aşamasında ve 17 firmanın ise ÇED ve inşaat ruhsat işlemleri devam ediyor. Bin 70 dönüm alan üzerine kurulan Fuat Oktay OSB'de savunma sanayi, gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj ve makine sanayi gibi birçok sektörde üretim yapılacak. Tam kapasiteye ulaşıldığında ise 10 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz.”

“YOZGAT’IN EN BÜYÜK OSB'Sİ OLACAĞIZ”

Coşar, "650 bin metrekare sanayi parseli olup toplam 33 firmamıza tahsis edilmiştir. Şu anda yüzde 100 doluluk oranına sahibiz. İkinci etapta ise 2 bin 500 dönüm alana daha sahip olacağız. Bu alana sahip olduktan sonra, toplamda 3 bin 600 dönümle Yozgat’ın en büyük OSB'si olacağız. Böylece bölgemiz cazibe merkezi haline gelecektir" dedi.

“TÜRKİYE’DE EN HIZLI KURULAN OSB”

OSB’deki yatırımların tamamlanmasıyla, 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirten Coşar, "OSB'mizde yatırımlar tamamlandığında, 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Toplamda 10 bin 90 kişiye istihdam sağlayacağız. Türkiye’de en hızlı kurulan OSB olarak adını altın harflerle yazdırmıştır. Tüm yatırımcılarımızı stratejik yatırım yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Boğazlıyan’daki Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, tam kapasiteye ulaştığında, İç Anadolu’nun sanayi üssü olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.