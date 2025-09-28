AK Parti Yozgat İl Binasında yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Sarı Öcal, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün ve parti üyeleri katılım sağladı.

"Yozgat’ın Kalkınması Hepimizin Ortak Sorumluluğu"

Milletvekili Akgül, Yozgat’taki yatırımlar, sivil toplum kuruluşlarının rolü ve esnaf destekleri hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

İl genelinde tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verirken, yerel aktörlerin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Yozgat’ın kalkınması için tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğini belirterek, “Amacımız Yozgat. Milletvekilleri, teşkilatlar, kamu sektörü ve tüm yatırımcı kuruluşlar bu sürecin içindedir. Hepimizin ortak sevdası Yozgat olduğuna göre birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Akgül, sivil toplum kuruluşlarının (STK) Yozgat’ın kalkınmasındaki rolüne dikkat çekti.

Akgül, “Ticaret Odası, Borsa, Ziraat Odası, Esnaf Odası gibi kuruluşlar, Yozgat’ın kalkınmasında kilit aktörler olmalı. Ancak bazen yeterince inisiyatif alamıyorlar. Biz onlara rehberlik etmeli ve imkanlarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Yozgat’taki savunma sanayi yatırımlarına ilişkin de konuşan Akgül, bu tür yatırımların devlet veya milletvekilleri tarafından değil, özel sektör şirketleri tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Akgül, “Savunma sanayini şirketler büyütüyor. Biz de bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Milletvekili, Yozgat’taki altyapı ve sosyal projelerle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Stadyum, Çapanoğlu Cami, Millet Bahçesi ve TOKİ projelerinin tamamlanma süreçlerini aktaran Akgül, “İnsanlarımızın hizmetine sunulan bu yatırımların takipçisi olduk. Eksikliklerimiz olabilir, ancak sürekli olarak çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımlarına da değinen Akgül, Bozok Üniversitesi ile iş birliği yapılan hastane projesinde, hastaların mağduriyet yaşamaması için rektörlük ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Akgül, “Hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için iki taraflı hizmet modelini uyguluyoruz. Bu modeli ileriye taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Akgül, esnafa yönelik destek programlarına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye genelinde 1,5 milyon esnafın icraya verilmeden desteklendiğini, Yozgat’ta da benzer uygulamaların devam ettiğini aktardı. Akgül, “Ekonomik şartlar zor olsa da esnafımız borçlarını düzenli olarak ödüyor. Biz de eksiklikleri tamamlıyoruz” dedi.

Yozgat’taki altyapı sorunlarına da değinen Akgül, özellikle yollar ve içme suyu borularındaki aksaklıklara dikkat çekti. Akgül, “Şehirdeki altyapı eksikliklerini gideriyoruz. Belediye ile iş birliği içinde, yolları, içme suyunu ve diğer altyapı hizmetlerini tamamlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Akgül, Yozgat’ın gelişimi için basın mensupları ve STK’larla iş birliğinin önemine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: “Basın ve sivil toplum kuruluşları, halkı bilgilendirmek ve projeleri görünür kılmak için kritik bir role sahip. Yozgat’a yatırım ve hizmetleri birlikte yönlendirmeliyiz.”

Konuşmanın sonunda, devam eden projelerle ilgili bilgi veren Akgül, polis ve jandarma araçlarının temini, ambulans alımları ve yeni bina yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Akgül, “Yozgat’a yapılan her katkının takipçisiyiz. Eksiklerimizi birlikte tamamlayacağız” dedi.

“Maçlar Yozgat Stadyumunda Yapılacak”

Yozgat Havalimanı ve stadyum inşaatları hakkında bilgi veren İl Başkanı Hasan Kandemir, “Yozgat'ta yapılan yatırımları hangi seviyede açılma seviyesine gelenler ve bu konularla ilgili vekilimiz de sizlerle gelip basınımıza bilgilendirmek istedik. Malumunuz olduğu üzere Yozgat'ımızda ciddi manada da büyük dev eserler, yatırımlar devam ediyor. Bunlardan birisi havaalanımız. Yüzde 99 kaba inşaatı bitti. İnce işçiliği başladı. İnşallah bununla ilgili 2026'nın sonunda havaalanımız hizmete girecek. Yine Yozgat'ımızda dev eserlerden birisi de Yozgat stadyumu. Bununla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce firma yetkililerinden aldığımız bilgilerde ekimin sonu itibariyle Yozgatspor maçlarını Yozgat stadyumunda yapmaya başlayacaktır. İnşallah bize vermiş oldukları bu tarih tutar” şeklinde konuştu.

Yeni kütüphane ve Menekşe evleri hakkında da açıklamada bulunan Kandemir, “Ve yine devam eden ekimin sonu, kasım, aralık aylarında açılacak olan Türkiye'nin en büyük kütüphanesi de Yozgat'ta yapılıyor. Kütüphanemiz de inşallah bu sene sonunda hizmete girmiş olacak. Ve yine hükümetimizin Yozgat'a kazandırdığı Millet Bahçesi, Menekşe TOKİ evleri de bugün vekilimizin katılımıyla sembolik hak sahiplerine anahtar teslimi töreni düzenlenecek. Orada yapılan 320 konut ve 17 adette dükkân bulunmakta. Bugünkü rakamlarla da maliyeti 1 milyar liraya yakın bir yatırım. Ve geçenlerde yine Yanan Hamam olarak bilinen Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait restorasyon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılıp ve belediye Yozgat Belediyesi'ne kiralanan yerinde hizmete açıldı. İnşallah orayı da vekilimizi ziyaret edeceğiz. Biz Yozgat'ta AK Parti olarak dev eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Bizim partimiz hizmet partisi, eser partisi. Yozgat'ta da bu eserleri kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.