TÜİK verilerine göre yaşlı nüfus oranı en yüksek iller arasında Yozgat yer aldı.

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017'de 6 milyon 895 bin 385 kişiyken son beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022'de 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu.

Yozgat ise yaşlı nüfus oranı en yüksek iller arasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfusu genç nüfusa göre artışa geçmiş durumda.

2017'de 65 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 8,5 iken, 2021'de yüzde 9,9'a yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre 2030'da yüzde 12,9, 2040’da yüzde 16,3, 2060’da yüzde 22,6 oranında yaşlı nüfusun olması öngörülüyor. Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, 2022’de yaşlı nüfusun yüzde 44,4'ü erkek, yüzde 55,6'sı kadınlardan oluşuyor.

Yozgat’ ta 14- 25 yaş aralığından 65 bin 470 genç nüfusun 32 bin 974’ünü erkek, 32 bin 496’sını ise kadından oluşuyor. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise TÜİK verilende yüzde 15,6 olarak açıklandı. Verile göre yapılan değerlendirmede Yozgat’ta 25 yaş üstü orta yaş ve 65 yaş üstü nüfus daha çoğunluk gösteriyor.

YÜZDE 15,2'SİNİ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü. (İlknur Erkol)