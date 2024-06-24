24 Haziran Pazartesi gecesi itibariyle, benzin ve motorin fiyatlarında ciddi bir artış bekleniyor.

Yozgat’ta benzin fiyatına 2 lira 1 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 69 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmelerine neden oluyor. Peki, bu gece itibariyle benzin ve motorin fiyatlarında ne gibi değişiklikler olacak?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM KAPIDA

Yapılan açıklamalara göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda ise 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor. Bu zamlar, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına önemli ölçüde etki edecek.

YOZGAT’TA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin litre fiyatı: 40.33 TL

Benzin litre fiyatı: 40.50 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, çeşitli unsurlar göz önünde bulunduruluyor. İlk olarak, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı ekleniyor. Bu hesaplamadan KDV hariç rafineri satış fiyatı elde ediliyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşturuluyor. Bu karmaşık hesaplama yöntemi, uluslararası piyasadaki dalgalanmaların yerel akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıdığını gösteriyor.