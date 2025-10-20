Yozgat Veterinerler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan vergi kanunlarıyla ilgili yeni düzenlemenin veteriner hekimlik mesleğini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Başkan Anteplioğlu, “Yeni ruhsat harçları, hem meslektaşlarımızı ekonomik olarak zor durumda bırakacak hem de hayvancılığı ve halk sağlığını tehdit edecektir” dedi.

Anteplioğlu, “17 Ekim 2025 tarihinde Meclis’e sunulan ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kapsamında, veteriner muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerine yeni ruhsat harçları getirildiğini hatırlattı. Yeni düzenlemeye göre muayenehaneler için 10 bin lira, poliklinikler için 20 bin lira , hayvan hastaneleri için 40 bin lira; büyükşehirlerde ise bu tutarların iki katı oranında harç ödenmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Anteplioğlu, veteriner hekimlerin yalnızca hayvanlara değil, toplumun tamamına hizmet verdiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Veteriner hekimlik; hayvan sağlığının korunması, zoonotik hastalıkların önlenmesi, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması ve halk sağlığının korunması görevini eş zamanlı yürüten bir sağlık mesleğidir. Ancak getirilen bu harçlar, kamu hizmeti niteliği taşıyan mesleğimizi ekonomik olarak sürdürülemez hale getirecektir.”

Anteplioğlu, veteriner hekimlerin hiçbir kamu desteği olmadan öz sermayeleriyle çalıştığını, istihdam sağladığını ve yüksek vergi yükü altında faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Anteplioğlu, “Veteriner hekimler, gelir vergisi ve KDV mükellefi olarak zaten brüt gelirlerinin önemli bir kısmını devlete aktarıyor. Buna ek olarak işyeri ruhsat harçları, ilaç takip sistemleri, elektronik reçete uygulamaları gibi birçok mali yükümlülük altındayız. Yeni getirilen bu harçlar, mesleğimizin geleceğini tehdit ediyor. Bu kadar ağır ekonomik koşullar altında mesleğimizi sürdürmek adeta imkânsız hale geliyor” dedi.

Anteplioğlu, plansız şekilde açılan veteriner fakültelerinin de mezun sayısını artırarak meslektaşların iş bulma imkanlarını azalttığını belirtti. Anteplioğlu, “Birçok genç meslektaşımız, kamu istihdamı olmadığı için kendi imkânlarıyla muayenehane açıyor. Ancak yeni mali yükümlülükler, onların da önünü kesecektir” şeklinde konuştu.

Yozgat Veterinerler Odası Başkanı Anteplioğlu, veteriner hekimlik hizmetlerinin zayıflamasının doğrudan hayvancılığı ve halk sağlığını etkileyeceğine dikkat çekti.

Anteplioğlu, “Hayvan sağlığındaki aksama üretim kayıplarına, zoonotik hastalıkların yayılmasına ve güvenilir gıdaya erişimin zorlaşmasına neden olur. Veteriner hekimliğin güçsüzleşmesi, ülke ekonomisi ve toplum sağlığı açısından ciddi riskler doğurur” dedi.

Anteplioğlu, düzenleme sürecinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) ve meslek odalarının görüşünün alınmadığını belirterek, kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Anteplioğlu, “Bu düzenleme hazırlanırken sahadaki gerçekler dikkate alınmamıştır. Bilimsel temelli ve katılımcı bir anlayışla hareket edilmeden alınan kararlar sürdürülebilir değildir. Veteriner hekimler, sağlıkta şiddet yasası, fiili hizmet zammı ve mali haklar gibi konularda dahi diğer sağlık mesleklerinden eşit haklara sahip değildir” diye konuştu.

Anteplioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Veteriner hekimlik ticari bir faaliyet değil, kamusal bir sağlık hizmetidir. Yeni harç düzenlemesi geri çekilmeli, meslek örgütlerinin katılımıyla yeniden değerlendirilmelidir. Hayvancılığın sürdürülebilirliği, gıda güvenliği ve halk sağlığı için veteriner hekimlerin çalışma koşulları güçlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, toplum sağlığı veteriner hekimlikten başlar.”