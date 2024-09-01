Seçim süreci, Odanın mevcut Başkanı Faruk Anteplioğlu’nun liderliğinde, üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirme amacıyla düzenleniyor.

Anteplioğlu, seçim öncesinde ve sırasında yaptığı açıklamalarda, seçim süreci ve odanın Yozgat'a yönelik hedefleri hakkında bilgi verdi.

152 ÜYE OY KULLANIYOR

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, seçimle ilgili açıklamalarında, odanın toplamda 152 üyesinin bulunduğunu ve bu üyelerin tamamının oy kullanacağını belirtti. Anteplioğlu, "Odamızın 152 üyesi var. Bugün hepsi oy kullanacak ve yapılan sayım sonucunda yönetim kuruluna görev tevdi edilecek. Bu süreç sonrasında da aramızda bir görev dağılımı yapacağız," ifadelerini kullandı.

TEK LİSTE İLE SEÇİME GİDİLİYOR

Anteplioğlu, Yozgat Veteriner Hekimler Odası'nın 9. yerel kurulunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "İlimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Genel Kurul toplantımızı daha önce yapmıştık ve tek liste olarak seçime gidiyoruz. Mevcut yönetim kadromuzla aynı görevi sürdürmeyi planlıyoruz," dedi. Tek liste ile yapılan bu seçimin, oda içinde birliği ve istikrarı pekiştirmeyi amaçladığını belirten Anteplioğlu, yönetim olarak hayvancılık konusunda Yozgat için daha fazlasını yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

“YOZGAT İÇİN YAPILABİLECEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ”

Yozgat Veteriner Hekimler Odası’nın Yozgat hayvancılığı için önemli projeler geliştirdiğini belirten Anteplioğlu, “Yozgat’ta hayvancılık konusunda yapılabilecek her türlü çalışmayı titizlikle değerlendiriyoruz. Oda olarak bu süreçte faydalı işler yapmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle Yozgat’ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha iyi değerlendirmek adına çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca, seçim sürecinin oda üyeleri arasında güçlü bir dayanışma ruhu içinde geçtiğini ifade eden Anteplioğlu, seçime katılan tüm üyelere teşekkürlerini iletti.

"SEÇİMLER BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE GEÇİYOR"

Seçim sürecinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Faruk Anteplioğlu, “Seçime gelen ve katılım gösteren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir ortamda, birlik ve beraberlik içinde, başarılı bir seçim süreci geçiriyoruz. Bu seçimin hem odamız hem de Yozgat için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Veteriner Hekimler Odası, yerel kurul seçimlerinin ardından yeni dönem çalışmaları için hazırlıklarına hız kazandırmayı planlıyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, yeni yönetim kurulu görev dağılımını belirleyecek ve Yozgat hayvancılığını daha ileri taşımak adına çalışmalarına devam edecek.

YOZGAT VETERİNER HEKİMLERİ ODASI ADAY LİSTESİ

Oda İdare Kurulu’nun asil üyeleri şu şekilde: Faruk Anteplioğlu, Adem Yıldız, Yusuf Canbolat, Mehmet Şenyiğit, Mehmet Şenyiğit, Abdullah Sağ

Oda İdare Kurulu’nun yedek üyeleri ise şu şekilde: Serdar Alımlı, Rasim Karadaş, Kağan Oğuzhan Tamer, Fatih Yüksel, Şükrü Ayan.

Haysiyet divanı asil üyeleri şu şekilde: İlker İpek, İlhan Yılmaz, Mehmet Coşkun, İlyas Aşık, Murat Eren.

Haysiyet divanı yedek üyeleri ise şu şekilde: Salih Güngör, Muhammed Akif Metin.

Denetleme kurulu asil üyeleri şu şekilde: Fatih Aydın, Sefa Güzel.

Denetleme kurulu yedek üyeleri şu şekilde: Mustafa Aykut Kolat, Burak Yaşar.

Konsey delegesi asil üyeleri şu şekilde: Fatih Aydın, Yasin Yozgatlı, Ömer Hekimoğlu, Ömer Hekimoğlu

Konsey delegesi yedek üyeleri şu şekilde: Yavuz Tekin, Murat Harun Ayverdi, Emre Çelik, Fatih Aslan, İsa Avcı.