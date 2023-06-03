TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de yeminlerini ettiler.

Ant içme töreni sonrasında Yozgat milletvekilleri sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundular.

“TÖRENİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

AK Parti Yozgat Milletvekilleri Akgül ve Şahan açıklamalarında, “Gazi Meclis’imiz TBMM’de yemin törenimizi gerçekleştirdik. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandılar.

“GÖREVİMİZE BAŞLAMIŞ OLDUK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan bir diğer isim ise Milletvekili Sedef oldu. Sedef açıklamasında, “28. Dönem Milletvekili and içme töreninde Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in yönettiği Genel Kurulda yemin ederek resmen Yozgat Milletvekilliği görevine başlamış olduk. Başta Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve destekleri ile beni meclise vekilleri olarak tekrar seçen tüm hemşehrilerime bir daha teşekkür ediyorum. Yeni dönemin milletimize ve devletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sonsuza dek var olsun Büyük Türk Milleti. Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

“MİLLETİMİZE HİZMET YOLUNDA”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, yeminlerini tamamlayan milletvekilleri için bir açıklama paylaştı. İl Başkanı Başer açıklamasında, “Ülkemize, Yozgat'ımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Milletimize hizmet yolunda Rabbim yâr ve yardımcınız olsun. Milletvekillerimiz Sayın Abdulkadir Akgül ve Sayın Süleyman Şahan Gazi Meclisimiz TBMM'de yeminlerini ederek görevlerine başladılar” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan