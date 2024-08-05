Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yerköy’de esnafları ziyaret etti.

Milletvekili Sedef, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Sedef, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını ifade etti.

Sedef yaptığı açıklamada, “Yozgat MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Celal Yalçın, MHP Yerköy İlçe Başkanı Şevket Kalkan, İl Genel meclisi üyesi Aslan Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri ile esnafları ziyaret ettik, esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diledik. Allah’ın izniyle hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.