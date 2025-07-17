Sedef, konuşmasında maden faaliyetlerinin hem çevreye duyarlı hem de verimli bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“Çevresel Güvence Hedefleniyor”

Sedef, teklifin temel amacının madencilik alanında çevreye duyarlı, insan sağlığını gözeten ve hukuki zemini sağlamlaştırılmış bir yapı kurmak olduğunu belirtti. Maden sahalarının rehabilitasyonu, izin süreçlerinin şeffaflaştırılması ve nitelikli üretimin teşvik edilmesi gibi düzenlemelere dikkat çeken Sedef, “Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin temel amacı, madencilik faaliyetlerinin çevreye duyarlı, insan sağlığını gözeten, hukuki güvenceye kavuşmuş, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda madencilik yapılan alanların rehabilitasyonuna ilişkin hükümler getirilmekte, izin süreçlerinde öngörülebilirlik artırılmakta, arama ve işletme faaliyetlerinin daha nitelikli yöntemlerle gerçekleştirilmesi teşvik edilmektedir. Madencilik faaliyetleri, sadece ekonomik bir sektör değil; aynı zamanda egemenliğin, üretim bağımsızlığının ve stratejik gücün de göstergesidir. Doğal kaynaklarını işleyemeyen, dışarıdan maden ithal eden bir ülkenin kalkınması da tam bağımsızlığı da eksik kalır. Bu nedenle bizler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, maden varlıklarımızın millî bir anlayışla, çevreye saygılı biçimde, katma değerli ürünlere dönüşecek şekilde değerlendirilmesini savunuyoruz. Ancak bu üretim sürecinde insan ve çevre faktörünün dışlanması, göz ardı edilmesi mümkün olamayacaktır. Bu yasa teklifiyle birlikte özellikle maden sahalarında yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının yasal bir zemine kavuşturulması, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için ilave önlemler alınması, milletimizin vicdanını rahatlatacak, sektörün ise geleceğini güvence altına alacaktır. Unutmamak gerekir ki doğa, bize miras değil; emanet edilmiştir. Hem üretmek hem korumak mümkündür. Asıl olan da budur” dedi.

"Ne Üretimden Vazgeçeriz Ne Doğamızdan"

Yozgat Milletvekili olarak kendi seçim bölgesindeki vatandaşların kaygılarını da dile getiren Sedef, “Hem seçim bölgem Yozgat hem de tüm üretken şehirlerimizde, tarım ve hayvancılıkla geçinen vatandaşlarımızın en büyük endişesi, maden faaliyetlerinin doğal dengeyi bozması, verimli tarım arazilerine zarar vermesi, yeraltı sularını kirletmesi gibi risklerdir. Bu nedenle özellikle rehabilitasyon hükümlerinin hayata geçirilmesi, çevresel etki değerlendirme süreçlerinin daha titizlikle yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Anadolu’nun bağrında yer alan Yozgat’ımızı temsilen burada bulunan bir milletvekili olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki: Biz toprağın kıymetini, yeraltı kaynaklarının bereketini de, ormanların, derelerin, yaylaların değerini de çok iyi biliriz. Ne üretimden vazgeçeriz, ne doğamızdan. İşte bu dengeyi sağlayacak yasal düzenlemelere her zaman destek veririz. Zaten Cumhur İttifakı döneminde madencilik alanında atılan adımlar, ülkemizin yer altı kaynaklarına yeniden sahip çıkma kararlılığının somut göstergesi olmuştur. Özellikle yerli ve milli kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılan maden aramalarıyla, stratejik rezervlerimiz titizlikle tespit edilmiş, ekonomimize katma değer sağlayacak büyük potansiyeller gün yüzüne çıkarılmıştır. Enerji bağımsızlığımıza katkı sunan bu çalışmalar, aynı zamanda istihdamı artırmış, yerli üretimi güçlendirmiştir. Maden arama teknolojilerinde yapılan yatırımlar ve çevreye duyarlı yaklaşımlar, Türkiye’yi bu alanda örnek gösterilen ülkeler arasına taşımıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, Türkiye Yüzyılı vizyonunun asli yapı taşlarındandır” şeklinde konuştu.

“Yerli Kaynak Kullanımı Milli Güçle Bağlantılı

Sedef konuşmasında, doğal kaynakların işlenmesinin ekonomik olduğu kadar stratejik bir mesele olduğunu söyledi. Dışa bağımlılığın azaltılması, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle Karadeniz doğalgazı ve Gabar Dağı'ndaki petrol keşiflerinin bu yolda önemli adımlar olduğunu dile getiren Sedef, “Son yıllarda ülkemiz enerji alanında bir tarih yazmaktadır. Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervi ve Güneydoğu’da bulunan yeni petrol sahaları, enerji alanında tam bağımsız Türkiye hedefimize giden yolda dev birer adımdır. Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan yerli gazın milletimizin hizmetine sunulması, enerji arz güvenliğimiz açısından bir dönüm noktası olmuştur. Aynı şekilde Gabar Dağı’nda günlük 100 bin varile yaklaşan üretim kapasitesine ulaşan petrol keşifleri, yıllardır ithalatla karşılanan bu alanda artık Türkiye'nin söz sahibi olduğunu göstermektedir. Bu başarılar, güçlü siyasi iradenin, yerli mühendisliğin ve aziz milletimizin inancının ürünüdür” ifadelerini kullandı.

“Haklar Ve Sorumluluklar Dengelenmeli”

Sedef, yasal düzenlemeyle yatırımcıların önünü açacak engellerin kaldırılmasının olumlu bir gelişme olduğunu, ancak çevresel sorumlulukların da ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Hem ekonomik kalkınma hem çevre koruma hedefinin birlikte yürütülebileceğini söyledi.

"Her Ağacın Gölgesinde Değer Var"

Konuşmasının sonunda Sedef, düzenlemeyle birlikte Türkiye genelinde doğayla barışık ve verimli madenciliğin mümkün olacağını ifade etti.

Sedef, “Yasa teklifinde yer alan düzenlemeler, hukuki güvenliği artıracak, çevresel ve toplumsal hassasiyetlere duyarlı, aynı zamanda ekonomik yatırımı teşvik eden bir çerçeve sunmaktadır. Elbette ki uygulama safhasında da bu hassasiyet titizlikle sürdürülecektir. Bu vesileyle, Yozgat’ta olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında doğayla barışık, verimli ve yerli odaklı maden üretiminin önünün açılmasını temenni ediyorum. Her taşın altındaki kıymeti bilerek, ama her ağacın gölgesine de sahip çıkarak bu süreci yürütmeliyiz” dedi.