Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, esnafları ziyaret etti.

Milletvekili Sedef, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Sedef, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını ifade etti.

Sedef yaptığı açıklamada, “Yozgat MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyesi Ebubekir Uçar ve yönetim kurulu üyeleri ile esnafları ziyaret ettik, esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diledik. Allah’ın izniyle hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.