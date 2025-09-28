Ankette, İç Anadolu Bölgesi’nin en beğenilen 5 milletvekili arasında yer almasının kendisi için büyük bir mutluluk, Yozgat için ise gurur kaynağı olduğunu belirten Sedef, elde edilen bu sonucun yalnızca şahsına duyulan güveni değil, MHP’nin köklü siyaset anlayışına ve milletin hizmetine verdiği değeri de yansıttığını söyledi.

“‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışıyla hareket eden MHP kadroları, Cumhur İttifakı ruhu doğrultusunda devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve istikbali için azimle çalışmaktadır” diyen Sedef, Yozgat’ın sorunlarına çözüm üretmek, hemşehrilerle sürekli iletişim hâlinde olmak ve Meclis kürsüsünde Yozgat’ın sesi olmak gibi sorumluluklarının altını çizdi.

Sedef, anket sonuçlarının çalışma azimlerini artırdığını ve kendilerine daha büyük bir görev bilinci yüklediğini ifade ederek, “Başta kıymetli Yozgatlı hemşehrilerim olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilkeli ve dürüst siyaset çizgisi doğrultusunda, milletimizin emanetini en yüksek sadakatle taşımaya devam edeceğim” dedi.