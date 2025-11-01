AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek, Yozgat’ta yürütülen yatırımlar ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Şahan’ın, Meclis’te devam eden komisyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede; Yozgat’ın kamu yatırımları, eğitim, sağlık, ulaşım ve kırsal kalkınma projeleri başta olmak üzere şehrin ihtiyaçları ve öncelikleri değerlendirildi.

Ziyarete AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal ve İl Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da katıldı. Parti teşkilatı yöneticileri, Yozgat’ın gelişimi için yürütülen çalışmalar ve sahadan gelen talepler hakkında bilgi paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahan, Yozgat’ın her alanda gelişmesi için Ankara’daki temaslarını sürdürdüklerini vurguladı.

Şahan, “Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile Meclis çalışmalarımız sırasında bir araya gelerek Yozgat’ımızın gündemini istişare ettik. Yozgat’ımız için yürüttüğümüz hizmet ve proje takiplerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İl Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız ve İl Genel Sekreterimizin nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.