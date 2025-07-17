AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milletvekili Şahan’a teşekkür etti.

Yapılan çalışmalar projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Milletvekili Şahan, “Nazik hüsnükabulleri ve samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Ülkemizin enerji vizyonuna katkı sunan çalışmaları için de kendilerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.