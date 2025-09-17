Yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelen Şahan, devam eden projeleri inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Milletvekili Şahan, beraberindeki heyetle birlikte Yenipazar Belde Belediye Başkanı Mustafa Özer, Ovakent Belde Belediye Başkanı Tuncay Erdoğan ve Uzunlu Belde Belediye Başkanı Mustafa Uçar’ı ziyaret etti. Ziyaretlerde yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Altyapı ve Konut Projelerini İnceledi

Şahan, Yenipazar’da yapımı devam eden baraj yolu projesi ve toplu konut inşaatlarını yerinde gördü. Beş bloktan oluşacak toplu konut projesinin 79 konut ve 2 ticarethaneden meydana geldiği belirtildi. Milletvekili Şahan, projelerin bölge halkına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yenipazar’da faaliyet gösteren Alkan Tarım ve Lidaş işletmelerini ziyaret eden Şahan, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Boğazlıyan Kaymakam Kemal Bey İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Emniyet Güçleri ve Vatandaşlarla Buluştu

Boğazlıyan Ovakent Kavşağı’nda görev yapan polisleri ziyaret eden Şahan, emniyet mensuplarına kolaylıklar diledi.

Ovakent Millet Bahçesi’nde ve Uzunlu Atatürk Gençlik Parkı’nda vatandaşlarla buluşan Şahan, gençlerle sohbet ederek halı saha maçına da eşlik etti.

Şehit Ailesini Unutmadı

Şahan, 1965 yılında Hatay Hassa’da şehit düşen Jandarma Er Süleyman Yorulmaz’ın ailesini ziyaret ederek şehidin hatırasını andı. Şehit ailelerinin kendileri için kıymetli olduğunu vurguladı.

Milletvekili Süleyman Şahan, ziyaretlerinin ardından “Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içinde Yozgat için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.