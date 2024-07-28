AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) alınan kararları paylaşarak herkes için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Şahan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildiğini söyleyerek açıklamada bulundu.

Milletvekili Şahan, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilerek yasalaştı. Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Uluslararası Sözleşmeleri kabul edilerek yasalaştı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.