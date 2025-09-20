AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat ziyaretinde gençlerle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptı. Yozgat Gençlik Merkezinde düzenlenen programda Şahan, gençlerle spor müsabakalarına katıldı.

Şahan, gençlerle birlikte voleybol, basketbol, masa tenisi oynadı, ok atışı gerçekleştirdi. Gençlerin enerjisiyle sahada vakit geçiren Şahan, program sayesinde hem eğlendiklerini hem de kaynaştıklarını söyledi.

Gençlere Birlik Mesajı Verdi

Milletvekili Şahan, gençlerle sohbet edip türküler eşliğinde vakit geçirdiklerini belirterek, “Gençlerimizle aynı sofrada, aynı sahada, aynı hedefteydik. Yozgat’ın gençliği hem çalışkan hem enerjik, hem de yüreğiyle bu davaya bağlı” dedi.

Programı düzenleyen İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit İbrahim Çelik’e, gençlik kolları üyelerine ve katılım sağlayan tüm gençlere teşekkür eden Şahan, “Gelecek sizde, biz daima yanınızdayız” ifadelerini kullandı.