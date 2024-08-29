Milletvekili Süleyman Şahan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türk milletinin tarihindeki büyük zaferlere ve İstiklal Harbi’nin önemine dikkat çekti.

Milletvekili Şahan, 30 Ağustos’un, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Türk milletinin şanlı tarihindeki en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos, ulusumuzun kahramanlık ve fedakârlıkla yazdığı bir destandır. Büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen İstiklal Harbi’nin 30 Ağustos 1922’de kesin bir zaferle sonuçlanması, milletimizin vatan ve bayrak sevgisinin en yüksek noktasını simgeliyor” diye konuştu.

Zafer Bayramı’nın, ecdadın aziz hatırasını yaşatmanın ve vatan sevgisini perçinlemenin bir sembolü olduğunu ifade eden Şahan, “Bu anlamlı günde, kahraman ecdadımızın aziz hatıralarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği büyük mücadelenin bir yansımasıdır. Bayrağımızın Anadolu’da ilelebet dalgalanacağının ve milletimizin egemenliğinin ebediyen süreceğinin teminatıdır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Şahan, tüm vatandaşların Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamasını dileyerek, “Bu özel günün, milletimizin ortak değerlerini daha da pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. 30 Ağustos’un bize bıraktığı mirası koruyarak, ülkemizi daha güçlü ve refah içinde yarınlara taşıyacağımıza olan inancımızı yineleyerek, Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.