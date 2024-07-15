15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM’de anma törenlerine katılan Lütfullah Kayalar TBMM’de 2016 yılında 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yapmış olduğu konuşmaya hatırlattı…

Kayalar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "2016 yılında 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yapmış olduğumuz konuşmayı bir kez daha hatırlatıyorum. Aynı duygu ve düşüncelerle diyorum ki; Türkiye’miz için siyaset kurumuna, meclisimize, milli iradeye ve demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmaktan başka yolumuz yoktur ve yoktur…”