Açılışa Bursa’nın Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar katıldı.

Bursa'da Özel Arena Okulları yaz tatilinin ardından görkemli açılışla 2024-2025 eğitim öğretim yılına merhaba dedi.

Bando takımı eşliğinde okula gelen öğrenciler müzikler eşliğinde yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Arena Kampüs'ün açılış konuşmalarını yapan Arena Okulları Kurucu Ortağı Celal Arslan, “Bugün hep birlikte bir hayali gerçekleştiriyoruz. Burada 40 yıllık bir serüven var. Öğrencilerimiz şu an en fazla 12 yıllık öğrenci ama bizler 40 yıldır öğrenciyiz. Eğitim anlayışımız, Atatürk'ün fikri hür vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek doğrultusunda şekillenmiştir. Çevreye ve sosyal meselelere duyarlı bir yaklaşımımız vardır. Arena Eğitim Kurumları olarak kurucularından idarecilerimize, öğretmenlerinden idarecilerimize sorumluluğu, sevgiyi, saygıyı, özveriyi ve çalışkanlığı, paylaşmayı ve çözüm odaklı olmayı kuşanarak geleceğe yürümekte kararlıyız. Bu okulun her detayı öğrencilerimizin ihtiyaçları ve potansiyeli göz önünde bulundurarak planlandı. Mutlaka eksikliklerimiz var fakat onları da en kısa sürede tamamlanmak istiyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik yönden değil, sosyal ve kültürel yönden gelişimini tamamlamak en temel hedeflerimizdendir” ifadelerini kullandı.

