AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Buluşması ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ile Eylem Planı Tanıtım Töreni’ne katıldı.

Türkiye genelinden çok sayıda kooperatif temsilcisinin katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni destek paketlerini açıkladı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Abdulkadir Akgül, toplantının önemine vurgu yaparak, “Toplantımız esnaf-sanatkârlarımıza ve kooperatiflerimize hayırlı olsun. Devletimizin güçlü desteği ile TESKOMB olarak esnaf ve sanatkârlarımızın can dostu olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni müjdeleri esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Güçlü esnaf, büyük Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kooperatifler Buluşması kapsamında açıklanan 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile esnaf ve sanatkârların desteklenmesi, kooperatifçilik anlayışının geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni adımların atılması hedefleniyor.