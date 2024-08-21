PİAR’ın araştırması, bölge halkının milletvekillerine yönelik memnuniyetini ve performans değerlendirmelerini ölçerek, bölgesel bazda en başarılı milletvekillerini belirledi. Bu kapsamda Abdulkadir Akgül, Yozgat’taki yoğun çalışmalarının ve halkla kurduğu güçlü bağların bir sonucu olarak, İç Anadolu Bölgesi’nde en başarılı üçüncü milletvekili olma başarısını elde etti.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Milletvekili Akgül’ün başarısının tesadüf olmadığını belirterek, Akgül’ün Yozgat’a adeta bir ağabeylik misyonu ile hizmet etmeye olan bağlılığının bu başarıda büyük rol oynadığını ifade etti. Altuntaş, “Abdulkadir Akgül, Yozgat’a olan hizmet aşkıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren bir milletvekilimiz. Onun bu başarısı, halkımızın ona olan güveninin ve takdirinin bir yansımasıdır. Başarılarının artarak devam edeceğine inancımız tamdır” dedi.

Altuntaş, aynı zamanda Yozgat’ın kalkınması için büyük çaba sarf eden AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan’a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Milletvekili Süleyman Şahan’ın Yozgat için ortaya koyduğu emeklere özel olarak değinen Başkan Altuntaş, “Milletvekilimiz Süleyman Şahan da Yozgat’ımızın gelişimi için önemli çalışmalara imza atmıştır ve atmaya devam etmektedir. Kendisine bu özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.