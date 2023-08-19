Yozgat’ında aralarında bulunduğu ülke genelinde İşçi ve Personel servis taşımacılığı denetimi, yük taşımacılığı arka koruma çerçevesi denetimi, Alkol ve uyuşturucu madde denetimi, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi ve radarlarla hız denetimi yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İşçi ve Personel servis taşımacılığı denetimi kapsamında, 18 bin 799 araç ve sürücü kontrol edildi. 82 aracın sigortasının bulunmadığı tespit edildi. 149 aracın yetki belgesinin bulunmadığı tespit edildi. 205 araç trafikten men edildi. 342 aracın fenni muayenesinin yapılmadığı tespit edildi. 24 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu kullandığı tespit edildi. 69 aracın ilgili belediyeden izinsiz olarak taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. 6 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplamda 2 bin 288 trafik ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Yük taşımacılığı arka koruma çerçevesi denetimi çerçevesinde 25 bin 904 araç ve sürücü kontrol edildi. 272 sürücünün çalışma dinlenme sürelerine uymadığı tespit edildi. 20 aracın zorunlu haller dışında gerekli önemleri almadan durakladığı veya park ettiği tespit edildi. 193 araçta takograf bulundurulmadığı kullanılmadığı tespit edildi. 43 araçta ağırlık ve yükleme kurallarına uyulmadığı tespit edildi. 61 aracın arka koruma çerçevesinin olmadığı ya da standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Bin 599 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem uygulandı. Alkol ve uyuşturucu madde denetimi kapsamında bin 309 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 64 sürücünün teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 2 sürücünün uyuşturucu uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 43 bin 405 araç sürücü denetlendi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir