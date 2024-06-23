Kendisi de Pazarören mezunu olan, Adana Adliyesinde görev yapmakta iken 7 Şubat 2016 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden, doğduğu topraklarda Çekerek ilçesine bağlı Sarıköy Sofuoğlu Dergâhı bahçesinde medfun Savcı İsmail Kaya ile çocukluk ve ilk gençlik yıllarını yatılı okulda birlikte geçirmiş dönem arkadaşları, o zor zamanları birlikte paylaşmış olmanın kendilerini bir “kardeş” hissiyle yaşar hale getirdiğini belirttiler.

Ziyaret vesilesiyle bir araya gelen Pazarören Mezunu dostları merhum İsmail Kaya ile ilgili hatıralarını aktarıp eski günleri andılar ve yöreyi dolaşakar karşılıklı görüşlerini de paylaştılar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Rektörlerinden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, yaptığı değerlendirmede “Okul arkadaşlığı, özellikle de yatılı okul arkadaşlığı hayat boyu dostluk anlamına geliyor. Bu değerli dostlukların yaşatılması ayrıca bir emek gerektiriyor. Pazarören mezunları olarak bu emeği harcamaya devam etmek bizler için çok değerlidir. Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden sınıf arkadaşımız Savcı İsmail Kaya'yı vefatından sekiz yıl sonra mezarı başında andık ve köyünü ziyaret ettik. Halen zihnimizde çok canlı hatıralarıyla yaşıyor, kendisini unutmuyoruz” dedi.

Ayrıca yöreye ilişkin izlenimlerini de paylaşan Prof. Dr. Yücel Acer, öteden beri ülkemizin küçük ilçelerinden birisi olarak görülen Yozgat’ın Çekerek ilçesinin günümüzde ne noktalara geldiğini de anlamayı sağlayan bir ziyaret olduğuna değindi. Baraj etrafına kurulmuş millet bahçesi içerisindeki tesislerin yanı sıra özellikle bir bilim merkezinin kurulmuş olduğunun altını çizerek, böylesi tesisleri kurmak kadar yaşatmanın da çok önemli olduğunu ifade etti. Aktif ve canlı biçimde oraları yaşatmak için çabaların artırılmasıyla, özellikle yeni nesle ne kadar büyük katkı sağlayacak bir merkez olduğunun daha iyi görülecekğini belirtti ve çevreyi yakından görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kırsal kesimdeki okullar başta olmak üzere pek çok il ve ilçede eğitime yönelik gönüllülük çalışmalarıyla da tanınan, ziyarette Çekerek yöresi özelinde ve hem Yozgat hem de Türkiye genelinde Köy ve Kasaba okullarına yönelik yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde de bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Çekerek’in Sarıköy’de merhum Savcı İsmail Kaya’yı mezarı başında ziyaret ettik. Vefatında da başka arkadaşlarla orada olmaya çalışmıştık. Kendisi hem Köyünde hem de yörede sevilen bir arkadaşımızdı. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören’de Mimarsinan Öğretmen Lisesi öğrencisiyken 6 yıl birlikte okuduk. O zamanlar zorlukları kendi başımıza çözmemiz çok zordu. Hep bir dayanışma ve yardımlaşma gerekirdi. Bu bizleri bir birimize yaklaştıran önemli unsurlardandı. Yıllar geçse de, yüz yüze görüşemesek dahi o yılları birlikte yaşadığımız arkadaşlarla aramızda bir ‘kardeşlik’ bağı var. Bu bağ bizleri bir birimize çok yakın hissettiriyor” dedi ve gün boyunca ziyaret edilen yerlere ilişkin bilgiler paylaştı. Köylerde var olan yaşantıyı daha aktif kılmak için atıl durumdaki okulların bir biçimde değerlendirilmesinin yollarının bulunması gerektiğini ve bu okul binalarının bir başlangıç noktası olarak nasıl değerlendirilebileceğini kritik etti.

Daha öncede iki kez Sarıköy’deki okula gidip öğrencilerle, öğretmenlerle ve halkla buluşmalar gerçekleştirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, şimdi buradaki okulunda kapatılmış olduğunu ve bunun üzücü olduğunu belirtti ve “Yeni çözümler aramalıyız” dedi.

Çekerek Bilim Merkezi, baraj etrafındaki tesisleri, lavanta bahçesi gibi yerleri panoramik bir kısa gezintiyle göstererek ilgi çekici yerler hakkında bilgiler verip Çekerek, Sarıköy ve Fakıdağı Köyleri güzergâhındaki doğal güzellikler ile oralarda yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, inisiyatif sahiplerinin daha çabuk hareket etmesi gerektiğini hatırlattı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Aksoy, aslen aynı yörenin çocuğu olarak pek çok zorlukları yatılı okulda birlikte göğüsledikleri dostlarıyla doğduğu topraklarda uzun zaman sonra bir araya geldiği bu günü çok duygusal karşıladığını belirterek, “Güzel kardeşlerimle her dakikasından büyük keyif aldığım bir gün oldu. Kendilerine binlerce teşekkür ediyorum” dedi ve uzun zamandır gelemediği yöreye ilişkin pek çok yeni bilgiler edindiğini de ifade etti. Ziyaretlerin sonunda Gökdere Köyü’nde kayınbiraderi Eyüp Kablan’ın bahçesinde misafir edip ikramlarda bulunarak konukları uğurladı.

Pazarören mezunlarından yolu Yozgat civarına düşenlerin uğrak noktası olan, Sorgun’un Ahmetfakılı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hakan Özbay, gerçekleştirilen buluşmanın ve yapılan ziyaretlerin önemine ve manevi değerine değinerek kapısının da gönlünün de her zaman dostlarına açık olduğunu ifade etti ve yaptığı değerlendirmede “Artık ulaşım eskisi gibi değil. Sorgun ve Çekerek arasındaki yenilenen yol ulaşımı çok kolaylaştırdı. Kış aylarında kısmen zorluk yaşansa da köy ve kasabalara da ulaşım çok rahat. Yılın farklı zamanlarında farklı doğal güzelliklerin yaşandığı yörede olumlu değişimler yaşandı” dedi ve bu buluşmada hem Savcı İsmail Kaya’yı hem de eski günleri yad etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.