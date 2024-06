Yozgat ve Sivas’ta doğal taşlar işlenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yozgat’ta dağlık bölgelerden çıkartılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşlar, işlenerek takı ve süs eşyasına dönüştürülürken ayrıca şifa dağıtıyor. Fakat taşlar uyumsuz olarak kullanıldığında baş ağrısı yapabiliyor.

Sivas’ta da uzun yıllardır doğal taşlarla ilgilenen ve işlemesini yapan Ahmet Karakaya, bir birinden farklı bazı doğal taşların birlikte kullanılmasının baş ağrısı ve huzursuzluğa neden olabileceğini söyledi.

Renk ve enerjileri birbirinden farklı olan doğal taşlar güzellikleriyle kendine hayran bırakırken birlikte kullanıldığında ise baş ağrısı ve huzursuzluğa neden olabiliyor.

Şifalı oldukları düşünülen doğal taşlar renk ve özelliklerine göre tercih ediliyor. Akik taşı nazara karşı etkili olduğu düşünülürken kehribar taşının ise antik çağlardan bu yana neredeyse 1000 yıldır insanlık tarafından ağrı kesici olarak kullanılıyor. Bin bir zahmetle çıkarılan ve şifalı olduğu düşünülen doğal taşlar usta ellerde işlenerek kolye ve bileklik gibi ürünlere dönüştürülüyor. Hem sağlık hem de aksesuar olarak tercih edilen bir birinden renkli bu taşlar birlikte kullanıldığında ise şifandan çok bazı rahatsızlıklara neden olabiliyor.

“HER TAŞIN KENDİNE HAS AYRI ÖZELLİĞİ VAR”

Karakaya, her taşın kendine has özelliği olduğunu belirterek, “Doğal taşlar ülkemizde de bulunuyor. Birçok yerde bulup çıkartıp getiren arkadaşlarımız var. Yozgat tarafından ametist taşı çıkıyor. Aslında gezerken her yerde denk gelebileceğimiz bir taş. İşleme ve makine maliyetleri yüksek olduğu için bu taşlar yurtdışında işlenip geliyor. Bazı taşları burada biz kendimiz de işliyoruz, şekiller veriyoruz. Her taşın kendine has ayrı özelliği var. Örneğin akik taşı nazara karşı çok etkili ve ayrıca sünnet olan bir taştır. Çocuklar için kehribarlarımız var. Kehribar çocukta diş çıkartırken ağrılarına, salyalarına, kemik ağrılarına ve cilt rahatsızlıklarına çok faydalı. Bunlar yıllarca denenmiş ve deneyimlenmiştir” dedi.

AYNI ANDA KULLANILAN TAŞLAR YAN ETKİ YAPABİLİYOR

İnsanlara ihtiyaçlarına göre taş seçmelerini öneren Karakaya, aynı anda farklı taşların kullanılmasının yan etkilere neden olduğunu söyleyerek, “Her burca özel taş hazırlıyoruz. Bunu seçerken de yine de dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü her taş her taşla kullanılmıyor. Bazen insanlar bilmeyerek taşları karıştırıyorlar. Daha çok faydalı olacağını düşünüyorlar ama bu daha çok zarar veriyor. Çünkü her taşın farklı bir enerjisi var. Bazı taşlar bir araya geldiği zaman etki yerine ters tepki oluşturuyor. Yan etki yapabilir. Bazı müşterilerimiz odaya taşı koyduktan sonra baş ağrısı yaşadıklarını veya huzursuz olduklarını söylüyorlar. Çok fazla faydalı geri dönüşlerde alıyoruz. İnsanlar bu taşı kullandıkça faydasını görüyorlar. Her taşın farklı enerjisi var bu da insanlara iyi geliyor. Çeşitli araştırmalar var bizler de bu araştırmaları takip ediyoruz. Bilindik doğru yerden taş alınmalı çünkü piyasada çok fazla yapay taş var. Camları boyuyorlar taş gibi oluyor. Biz usta olmamıza rağmen bazen bizim bile anlayamadığımız taşlar oluyor bunu da makinesi var” şeklinde konuştu.